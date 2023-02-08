4 этапа "петли зависимости", с помощью которой абьюзер держит жертву в отношениях

Из абьюзивных отношений порой очень сложно выйти, виной тому чаще всего "петля зависимости" или "петля абьюза", уверяет психолог, травмотерапевт и специалист по системному консультированию и системным расстановкам Анна Любушкина. Данное явление характеризуется тем, что агрессор держит жертву в максимально угнетённом и зависимом состоянии и захлопывается "ловушка" в четыре этапа. Она перечислила и раскрыла их в беседе с РИА ФАН.