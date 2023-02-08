4 этапа "петли зависимости", с помощью которой абьюзер держит жертву в отношениях
Психолог Любушкина рассказала о "петле зависимости" и уловках абьюзера
Из абьюзивных отношений порой очень сложно выйти, виной тому чаще всего "петля зависимости" или "петля абьюза", уверяет психолог, травмотерапевт и специалист по системному консультированию и системным расстановкам Анна Любушкина. Данное явление характеризуется тем, что агрессор держит жертву в максимально угнетённом и зависимом состоянии и захлопывается "ловушка" в четыре этапа. Она перечислила и раскрыла их в беседе с РИА ФАН.
- Медовый месяц — абьюзер идеализирует жертву, превозносит её и дарит ей подарки, оставаясь милым.
- Напряжение — агрессор начинает выходить из себя, триггером может стать какая-либо ситуация, причём даже не связанная с жертвой. Тем не менее ответственность он возлагает на своего партнёра.
- Фаза насилия — крики, угрозы, скандалы и, собственно, физическое насилие.
- Примирение — абьюзер мирится с жертвой, уверяя, что такого больше не повторится. Возможен переход к первой фазе и "петля" повторяется.
По словам Любушкиной, из-за этого из "петли" сложно выбраться. При возникновении подобной ситуации она рекомендует обратиться за помощью извне.
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