Путин на год продлил срок госслужбы двум заместителям главы МИД
Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИД РФ Богданову и Грушко
Михаил Богданов и Александр Грушко. Обложка © Wikipedia
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной госслужбы двум заместителям министра иностранных дел — Михаилу Богданову и Александру Грушко.
Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что срок госслужбы продлён сверх установленного предельного возраста на один год в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе ".
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы на один год заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", — говорится в указе президента.
Напомним, что в ноябре прошлого года Путин подписал закон, согласно которому возможно продлить срок гражданской службы сверх предельного возраста (65 лет) до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ.