Путин на год продлил срок госслужбы двум заместителям главы МИД

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной госслужбы двум заместителям министра иностранных дел — Михаилу Богданову и Александру Грушко.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что срок госслужбы продлён сверх установленного предельного возраста на один год в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе ".

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы на один год заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", — говорится в указе президента.