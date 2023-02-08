Режим КТО введён в хуторе на Ставрополье для пресечения теракта

Режим контртеррористической операции (КТО) введён на территории хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края для пресечения теракта, информирует пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону.

"8 февраля 2023 года в 20 часов 00 минут <…> начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия теракта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период её проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский", — сказано в распространённом сообщении.

А ранее Федеральная служба безопасности РФ пресекла в Крыму деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которую координировали с Украины. По данным спецслужбы, задержанные вели "целенаправленную работу по распространению террористической идеологии" и вербовали в свои ряды жителей страны.