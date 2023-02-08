Россия внесла в стоп-лист губернаторов более 30 штатов США и дочь Пелоси

Министерство иностранных дел России объявило о внесении в стоп-лист 77 граждан США, среди них губернаторы более 30 американских штатов, главы федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений Украине.

"В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 77 американцев", — сказано в заявлении на сайте МИД РФ.

Санкции, в частности, введены в отношении губернаторов штатов Алабама (Эллен Айви), Массачусетс (Чарли Бейкера), Кентукки (Эндрю Бешеара), Орегона (Кейт Браун), Аляски (Майка Данливи), Вашингтон (Джей Инзли), Северная Дакота (Дага Бергама), секретаря штата Мичиган Джослин Бенсона, главы направления по развитию бизнеса компании "Лейдос", генерала-лейтенанта ВВС США в отставке Уильяма Бендера, дочери члена Палаты представителей Нэнси Пелоси Кристин Пелоси, а также бригадного генерала в отставке Питера Звака.

В МИД объяснили, что любые враждебные действия против Москвы, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США.