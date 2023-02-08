Россиянка описала творившийся в Турции ужас в первые минуты смертоносного землетрясения

По всему Стамбулу открыты пункты приёма донорской крови для пострадавших в недавнем страшном землетрясении, люди объединились и восприняли произошедшее как трагедию. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала Ольга Першина — россиянка, уехавшая в крупнейший город Турции пять лет назад.

"Буквально в каждом микрорайоне, во всех государственных учреждениях развёрнуты пункты сбора гуманитарной помощи, многие люди сдают кровь, чтобы помочь раненым. Это настоящий траур для всей страны, местные жители, как всегда бывает при серьёзных чрезвычайных ситуациях, объединились, чтобы вместе справиться с горем", — поделилась она.

Ольга считает, что трагедия, видимо, не обошла и её близких, так как друзья мужа не выходят на связь. Что касается реакции на толчки, то многие люди покинули свои дома после первого землетрясения, а потом вернулись забрать личные вещи. По словам другой жительницы Турции — Мерсин Лейсан Рафиковой — её трясло, как в "колыбели".