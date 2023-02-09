Автоблогеру Гоше Ерохину грозит два годы тюрьмы за пьяное вождение в Москве

Автоблогер Георгий (Гоша) Ерохин может угодить за решётку сроком на два года за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде в Москве. Лайф узнал об этом от источника в правоохранительных органах.

По его данным, сейчас в отношении 22-летнего блогера решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Инцидент произошёл 20 января этого года. Инспекторы остановили на улице Инженерной в Москве автомобиль марки BMW, за рулём которого был нетрезвый Ерохин.