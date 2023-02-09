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9 февраля, 12:18

Автоблогеру Гоше Ерохину грозит два годы тюрьмы за пьяное вождение в Москве

<p>Георгий (Гоша) Ерохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosha2048</p>

Георгий (Гоша) Ерохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gosha2048

Автоблогер Георгий (Гоша) Ерохин может угодить за решётку сроком на два года за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде в Москве. Лайф узнал об этом от источника в правоохранительных органах.

По его данным, сейчас в отношении 22-летнего блогера решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Инцидент произошёл 20 января этого года. Инспекторы остановили на улице Инженерной в Москве автомобиль марки BMW, за рулём которого был нетрезвый Ерохин.

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Напомним, год назад блогера Гошу Ерохина арестовывали на 11 суток за многочисленные нарушения ПДД, снятые на видео и выложенные в Сеть. В отношении него было составлено семь административных материалов, в том числе за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь.

Татьяна Миссуми

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