Врач перечислила продукты, стимулирующие работу мозга

Некоторые привычные человеку продукты способны стимулировать выработку нейромедиаторов, улучшая мозговую деятельность. Их "Газете.ру" перечислила Наталия Тананакина — кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга. Особенно она выделила куриные яйца, содержащие холин и лецитин.

"Рекомендуется регулярно употреблять яйца на завтрак, а также добавлять к ним нерафинированное оливковое масло холодного отжима или масло семени льна. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами и являются хорошей альтернативой омеге, содержащейся в дорогих сортах лососёвых рыб", — пояснила она.

Ещё один продукт, стимулирующий работу мозга, — кофе. Однако за его тонизирующим эффектом следует расслабление, из-за чего врач рекомендует заменить его зелёным чаем: в нём содержится антиоксидант L-теанин, действующий куда дольше. Также поможет цельнозерновой хлеб грубого помола, содержащий большое количество витаминов группы B.

"Способствует мозговой деятельности также горький шоколад и какао. Эти продукты, как и красная рыба, семена льна, черника, грецкие орехи, стимулируют мозговую деятельность и помогают справляться с задачами, требующими умственных усилий", — добавила она.

Нелишней будет и свёкла, содержащая много бетаина, а также морковь из-за бета-каротина, улучшающего функции зрительного нерва. Сок последней, по словам Тананакиной, можно смешать со сливками, что поможет усвоиться всем полезным веществам, которые регенерируют и укрепляют нервную систему.

Последний продукт — обычная вода. По словам эндокринолога, зачастую мигрень возникает из-за банального обезвоживания.