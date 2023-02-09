Врач перечислила продукты, стимулирующие работу мозга
Эндокринолог Тананакина назвала яйца самым полезным продуктом для мозга
Некоторые привычные человеку продукты способны стимулировать выработку нейромедиаторов, улучшая мозговую деятельность. Их "Газете.ру" перечислила Наталия Тананакина — кандидат медицинских наук и врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга. Особенно она выделила куриные яйца, содержащие холин и лецитин.
"Рекомендуется регулярно употреблять яйца на завтрак, а также добавлять к ним нерафинированное оливковое масло холодного отжима или масло семени льна. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами и являются хорошей альтернативой омеге, содержащейся в дорогих сортах лососёвых рыб", — пояснила она.
Ещё один продукт, стимулирующий работу мозга, — кофе. Однако за его тонизирующим эффектом следует расслабление, из-за чего врач рекомендует заменить его зелёным чаем: в нём содержится антиоксидант L-теанин, действующий куда дольше. Также поможет цельнозерновой хлеб грубого помола, содержащий большое количество витаминов группы B.
"Способствует мозговой деятельности также горький шоколад и какао. Эти продукты, как и красная рыба, семена льна, черника, грецкие орехи, стимулируют мозговую деятельность и помогают справляться с задачами, требующими умственных усилий", — добавила она.
Нелишней будет и свёкла, содержащая много бетаина, а также морковь из-за бета-каротина, улучшающего функции зрительного нерва. Сок последней, по словам Тананакиной, можно смешать со сливками, что поможет усвоиться всем полезным веществам, которые регенерируют и укрепляют нервную систему.
Последний продукт — обычная вода. По словам эндокринолога, зачастую мигрень возникает из-за банального обезвоживания.
Лайф рассказывал о страшных болезнях, предвестником которых может быть резкая потеря веса. Так, речь может идти о диабете первого типа, который сопровождается сильной жаждой, а также запахом ацетона изо рта и от мочи.
Shutterstock