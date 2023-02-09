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9 февраля, 12:11

До семи увеличилось число погибших при взрыве газа в Новосибирске

<p>Спасатели МЧС России работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs54" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a></p>

Спасатели МЧС России работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

До семи увеличилось количество погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, где сегодня ночью взорвался газ. Обновлённые данные публикует региональный Минздрав.

"Под завалами нашли ещё одного погибшего", — говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о 40-летней женщине. Ещё семь человек находятся в больницах. Двое из них — в реанимации. В Минздраве уточнили, что ещё двоих пострадавших выписали со стационарного лечения.

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В результате взрыва газа в пятиэтажном панельном доме на улице Линейной в Новосибирске обрушились два подъезда. Как стало известно, среди пострадавших и погибших есть дети. В качестве основной версии трагедии озвучено нарушение эксплуатации газового оборудования. Накануне ЧП на запах газа жаловались жильцы. По словам властей региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят.

Максим Плетнёв

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