До семи увеличилось число погибших при взрыве газа в Новосибирске

До семи увеличилось количество погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, где сегодня ночью взорвался газ. Обновлённые данные публикует региональный Минздрав.

"Под завалами нашли ещё одного погибшего", — говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о 40-летней женщине. Ещё семь человек находятся в больницах. Двое из них — в реанимации. В Минздраве уточнили, что ещё двоих пострадавших выписали со стационарного лечения.