До семи увеличилось число погибших при взрыве газа в Новосибирске
Спасатели МЧС России работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области
До семи увеличилось количество погибших при частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, где сегодня ночью взорвался газ. Обновлённые данные публикует региональный Минздрав.
"Под завалами нашли ещё одного погибшего", — говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о 40-летней женщине. Ещё семь человек находятся в больницах. Двое из них — в реанимации. В Минздраве уточнили, что ещё двоих пострадавших выписали со стационарного лечения.
В результате взрыва газа в пятиэтажном панельном доме на улице Линейной в Новосибирске обрушились два подъезда. Как стало известно, среди пострадавших и погибших есть дети. В качестве основной версии трагедии озвучено нарушение эксплуатации газового оборудования. Накануне ЧП на запах газа жаловались жильцы. По словам властей региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят.