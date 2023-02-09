Услышали громкое мяуканье: Из-под завалов рухнувшего дома в Новосибирске спасли кота

В сообщении сказано, что громкое мяуканье испуганного кота спасатели услышали под бетонными плитами. Отодвинув их, сотрудники МЧС нашли животное и аккуратно эвакуировали. Предположительно, в момент обрушения кот находился в подвале.

Напомним, сегодня в результате взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной в Новосибирске обрушились два подъезда. Основной версией трагедии власти назвали нарушение эксплуатации газового оборудования. Накануне ЧП на запах газа жаловались жильцы. По последним данным, погибло пять человек. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят.