Всебелорусское народное собрание будет созвано в 2024 году

Всебелорусское народное собрание будет созвано в следующем году. Об этом сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Ольга Чуприс.

"В конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах конституции и законе о ВНС", — приводит её слова БелТА.