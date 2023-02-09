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9 февраля, 09:20

Всебелорусское народное собрание будет созвано в 2024 году

Чуприс: Всебелорусское народное собрание пройдёт в конце апреля 2024 года

Всебелорусское народное собрание будет созвано в следующем году. Об этом сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Ольга Чуприс.

"В конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание по тем правилам, которые указаны в нормах конституции и законе о ВНС", — приводит её слова БелТА.

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7 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании". Документ закрепляет правовой статус ВНС как высшего представительного органа народовластия, а также определяет порядок его формирования и деятельности.

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Shutterstock

Николь Вербер

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