Посол РФ в Лондоне: Москве есть чем ответить на западные идеи о "трибуналах"

Москве есть чем ответить на идею Запада создать "трибунал" над РФ. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Понятно, что нам есть чем ответить с учётом того, что мы восемь лет документировали военные преступления Украины в Донбассе", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".