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9 февраля, 09:08

Посол РФ в Лондоне: Москве есть чем ответить на западные идеи о "трибуналах"

Москве есть чем ответить на идею Запада создать "трибунал" над РФ. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Понятно, что нам есть чем ответить с учётом того, что мы восемь лет документировали военные преступления Украины в Донбассе", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Слуцкий: Резолюция ЕП о "трибунале по Украине" не имеет юридической силы

Слуцкий: Резолюция ЕП о "трибунале по Украине" не имеет юридической силы

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине" и использованию российских активов для "репараций Киеву". Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что создание "трибуналов" необходимо Украине и её покровителям для того, чтобы сотрясать воздух. В связи с этим министр вспомнил поговорку — "Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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