В ЛНР призвали международные организации расследовать жестокую казнь ВСУ пленных солдат

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова призвала международные правозащитные организации провести расследование снятой на видео расправы ВСУ над российским военным.

"Украинский неонацизм снова продемонстрировал своё звериное лицо. На кадры жестокой казни украинским солдатом военнослужащих ВС РФ, распространённые в Сети, невозможно спокойно реагировать", — написала она в своём телеграм-канале.

Сердюкова отметила, что жестокий расстрел неподвижного военного является очередным подтверждением того, что против России "воюют настоящие хладнокровные убийцы, которым незнакомо такое понятие, как гуманизм".

"Требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры по фиксации данного преступления и провести должное расследование", — добавила омбудсмен.