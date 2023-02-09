Названы неприятные последствия неправильного прикуса, которые не дадут вам спокойно жить

Причин формирования неправильного прикуса может быть множество: от наследственной предрасположенности до нарушения при прорезывании зубов. Вне зависимости от них этот недуг может привести к серьёзным нарушениям работы целого ряда систем организма. Подробнее об этом РИАМО рассказал врач – стоматолог-ортопед АО "Медицина" Григорий Кулясов.

"На сегодняшний день выявлено около 50 различных нарушений, связанных с неправильной окклюзией [смыканием зубов]. Самые распространённые из них — хронические головные боли, головокружения, звон в ушах, боли в области суставов и шеи, хроническое напряжение мышц и боли в спине", — объяснил врач.

По его словам, учёные доказали связь смыкания нижней и верхней челюсти и осанки. При смещённом вперёд корпусе возникает дистальный прикус, когда челюсть выдвинута вперёд. К этому приводит компенсаторное смещение нижней челюсти назад, стабилизирующей центр тяжести. В иной ситуации, когда корпус отклоняется назад, формируется мезиальный прикус с выдвижением нижней челюсти вперёд по отношению к верхней.

Нарушения прикуса воздействуют также и на положение суставов спины, шеи и позвоночника. Например, нарушения в нижней челюсти приводят к смещению подъязычной кости. После этого, как правило, формируется спазм шейных мышц, и после меняется их длина. Затем появляется шейный сколиоз и укорочение мышц, соединяющих череп с атлантом, что приводит к его смещению, продолжил стоматолог. В итоге оно приводит к постоянным мигреням, головной боли, головокружению и болевому синдрому в позвоночнике.

Если вы чувствуете такую боль, доктор Кулясов советует обратиться к врачу-остеопату, который поможет снять её. По словам медика, при нормализации осанки координация и равновесие скелетной мускулатуры улучшаются, а вместе с ними и мышцы челюстно-лицевой области.