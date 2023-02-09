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9 февраля, 08:31

Епископ РПЦ пообещал небесную кару сторонникам "гендерной нейтральности" Бога

Митрополит РПЦ Леонид: Всевышний осудит сторонников его "гендерной нейтральности" за ересь, богохульство и сатанизм

В РПЦ сочли "богохульством" и "сатанизмом" желание Англиканской церкви ввести "гендерно-нейтральные" термины для обозначения Бога. Эмоциональный пост на эту тему опубликовал в телеграм-канале епископ Русской православной церкви, митрополит Клинский, патриарший экзарх Африки Леонид (Горбачёв).

Священнослужитель возмутился, что "носители сана" и "каких-то богословских" степеней с бесстрашием возносят хулу на Бога, и процитировал один из стихов Книги Левита: "Тот, кто поносит Имя Господа, должен быть предан смерти".

"Господи! Ты всё это видишь! Все эти толерантные, либеральные действия, истребляющие живое начало Твоего присутствия. И Тебе судить этих людей за ересь, богохульство и сатанизм", — написал епископ.

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Ранее стало известно, что Англиканская церковь рассмотрит возможность использования "гендерно-нейтральной" терминологии при обращении к Богу во время служб — якобы ради "борьбы с дискриминацией женщин". Текст молитвы "Отче наш" в таком случае тоже может быть изменён.

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pravoslavie.ru

Марина Калегина

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