Учёные посоветовали поменьше рефлексировать, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может развиваться из-за частой погружённости человека в собственные мысли, размышления и мечтания. Исследование публикует News-Medical. Там отмечается, что в мозге происходят аномалии, которые управляют "состоянием по умолчанию", когда пациент уходит в себя.

В эксперименте приняло участие 764 человека, учёные применили пять разных методов медицинской визуализации для анализа активности мозга. Некоторые участники изначально имели признаки деменции, а другие были здоровыми. Специалисты заметили, что постоянная рефлексия и мечтательность в течение долгого времени способны усиливать метаболический каскад, являющийся предвестником болезни Альцгеймера.

Автор исследования Рэнди Л. Бакнер отметил, что области мозга, задействованные в этом процессе, в молодом возрасте очень похожи на те, в которых у пожилых появляются бляшки из-за заболевания. А значит, повседневная работа нашего мозга может привести к деменции — и её причины начинают появляться в раннем возрасте. В частности, речь идёт о постоянной погружённости в себя и отвлечённых размышлениях.