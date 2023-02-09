Врач перечислила ужасающие последствия ношения тесного бюстгальтера
Дерматовенеролог Жовтан: Ношение тесного бюстгальтера чревато кистами, папилломами, атрофией и онкологией
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Ношение тесного бюстгальтера, тем более с жёсткими косточками, непременно сказывается на состоянии кожи в зоне декольте и молочных желёз. Об этом предупредила читательниц Лайфа врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан.
Эксперт объясняет, что эта нежная область активно кровоснабжена и имеет большое количество лимфатических сосудов, поэтому любое нарушение в системе кровотока приводит к застою и негативно влияет на основные физиологические функции. Результатом может стать формирование кист и новообразований, в том числе рака молочной железы.
"Ведь в связи с меняющимся в течение месяца гормональным фоном у женщины могут измениться объёмы. Чем пышнее формы, тем значительнее возможны скачки. Это отражается и на состоянии кожи в области груди, замедляются процессы регенерации и обновления клеток, что способствует формированию сеточки морщин и истончению кожи", — рассказывает собеседница Лайфа.
Постоянное сдавливание мышечного корсета тесным бюстгальтером, отмечает Наталия Жовтан, приводит к атрофии и возможному провисанию тканей. Особенно вредна в этом плане форма без бретелей, потому что давление в этом случае оказывается на подмышечные лимфоузлы.
"Также ношение тесного белья сопровождается постоянным травмированием кожи, что, в свою очередь, может проявляться вторичной посттравматической гиперпигментацией в зоне косточек и лямок и даже формированием ямок-углублений в мягких тканях в области плеч. Кроме того, микротравмирование и повышенное потоотделение при ношении тесного бюста приводит к активизации вируса папилломы человека, и в результате в месте сдавливания могут формироваться папилломы", — предупредила врач.
Ранее Лайф рассказывал о продуктах, которые повышают риск рака яичников. В их число входят, например, вредные вкусности, такие как чипсы, пирожные, конфеты и мороженое. Также это касается фастфуда: замороженной пиццы, хот-догов, газировки, картошки фри.