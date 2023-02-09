Врач перечислила ужасающие последствия ношения тесного бюстгальтера

Ношение тесного бюстгальтера, тем более с жёсткими косточками, непременно сказывается на состоянии кожи в зоне декольте и молочных желёз. Об этом предупредила читательниц Лайфа врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Эксперт объясняет, что эта нежная область активно кровоснабжена и имеет большое количество лимфатических сосудов, поэтому любое нарушение в системе кровотока приводит к застою и негативно влияет на основные физиологические функции. Результатом может стать формирование кист и новообразований, в том числе рака молочной железы.

"Ведь в связи с меняющимся в течение месяца гормональным фоном у женщины могут измениться объёмы. Чем пышнее формы, тем значительнее возможны скачки. Это отражается и на состоянии кожи в области груди, замедляются процессы регенерации и обновления клеток, что способствует формированию сеточки морщин и истончению кожи", — рассказывает собеседница Лайфа.

Постоянное сдавливание мышечного корсета тесным бюстгальтером, отмечает Наталия Жовтан, приводит к атрофии и возможному провисанию тканей. Особенно вредна в этом плане форма без бретелей, потому что давление в этом случае оказывается на подмышечные лимфоузлы.

"Также ношение тесного белья сопровождается постоянным травмированием кожи, что, в свою очередь, может проявляться вторичной посттравматической гиперпигментацией в зоне косточек и лямок и даже формированием ямок-углублений в мягких тканях в области плеч. Кроме того, микротравмирование и повышенное потоотделение при ношении тесного бюста приводит к активизации вируса папилломы человека, и в результате в месте сдавливания могут формироваться папилломы", — предупредила врач.