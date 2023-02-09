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9 февраля, 07:54

Учёный не исключил "сдвиг" Крыма после землетрясения в Турции

Доктор наук Вольвач: Из-за землетрясения в Турции Крым может "поехать" в другую сторону

Серия мощных землетрясений в Турции может изменить направление движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крым. Об этом рассказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

По его словам, Евразийская плита перемещается в северо-восточном направлении с примерной скоростью более четырёх сантиметров в год. Однако турецкое землетрясение могло изменить как величину, так и направление этого вектора, считает Вольвач.

"Если это действительно так, будут созревать другие правила взаимодействия в этом регионе. И тогда, вероятно, для Крыма может поменяться сейсмологическая карта. Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования", цитирует физика РИА "Новости Крым".

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Учёный напомнил, что Крым и Турция разделены Северо-Анатолийским тектоническим разломом, а землетрясение произошло в Восточно-Анатолийском разломе на границе Аравийской тектонической плиты. Вольвач добавил, что длительное время и большая магнитуда могли спровоцировать новый баланс сил в этом регионе.

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Напомним, на юге Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Жертвами удара стихии стали более 12 тысяч человек. Из-за подземных толчков пострадала и соседняя Сирия: там погибло более тысячи жителей. Кроме того, отголоски турецкого землетрясения докатились и до России. По данным учёных, землетрясение вызвало геологический сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Александра Вишнякова

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