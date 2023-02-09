Учёный не исключил "сдвиг" Крыма после землетрясения в Турции

Серия мощных землетрясений в Турции может изменить направление движения Евразийской тектонической плиты, на которой расположен Крым. Об этом рассказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

По его словам, Евразийская плита перемещается в северо-восточном направлении с примерной скоростью более четырёх сантиметров в год. Однако турецкое землетрясение могло изменить как величину, так и направление этого вектора, считает Вольвач.

"Если это действительно так, будут созревать другие правила взаимодействия в этом регионе. И тогда, вероятно, для Крыма может поменяться сейсмологическая карта. Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования", — цитирует физика РИА "Новости Крым".