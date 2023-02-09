Число погибших после землетрясения в Турции превысило 12 тысяч

Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 12 391 человека. Об этом сообщает местное агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В то же время общее число пострадавших почти достигло 63 тысяч человек, пишет газета Hurriyet со ссылкой на это же ведомство.