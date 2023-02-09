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9 февраля, 02:09

Число погибших после землетрясения в Турции превысило 12 тысяч

AFAD: Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 12 391

Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 12 391 человека. Об этом сообщает местное агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В то же время общее число пострадавших почти достигло 63 тысяч человек, пишет газета Hurriyet со ссылкой на это же ведомство.

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Напомним, мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля. Для помощи россиянам была открыта горячая линия, также утром 8-го числа Россия направила в Турцию ещё одну группу спасателей МЧС.

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ТАСС / Максим Григорьев

Юлия Коновалова

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