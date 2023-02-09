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9 февраля, 00:40
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Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

Предсказавший землетрясение сейсмолог Хугербитс заявил об изменении Ближнего Востока

<p>Турецкий город Хатай после землетрясения. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/7185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_official</a></p>

Турецкий город Хатай после землетрясения. Обложка © t.me / mchs_official

Ближневосточный регион начал меняться после мощного землетрясения, которое серьёзно затронуло Турцию и Сирию. Об этом рассказал сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший подземные толчки за три дня до события.

"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", — написал он на странице в "Твиттере".

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Стоит отметить, что именно Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. Он заявил, что в этом регионе "рано или поздно" произойдёт землетрясение магнитудой 7,5.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Из-за подземных толчков пострадала также Сирия. По информации учёных, из-за мощного землетрясения литосферные плиты переместились на три метра. По последним данным, в Турции число погибших уже превысило девять тысяч.

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