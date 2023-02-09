Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

Ближневосточный регион начал меняться после мощного землетрясения, которое серьёзно затронуло Турцию и Сирию. Об этом рассказал сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший подземные толчки за три дня до события.

"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", — написал он на странице в "Твиттере".