Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз
Предсказавший землетрясение сейсмолог Хугербитс заявил об изменении Ближнего Востока
Турецкий город Хатай после землетрясения. Обложка © t.me / mchs_official
Ближневосточный регион начал меняться после мощного землетрясения, которое серьёзно затронуло Турцию и Сирию. Об этом рассказал сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший подземные толчки за три дня до события.
"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", — написал он на странице в "Твиттере".
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Стоит отметить, что именно Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. Он заявил, что в этом регионе "рано или поздно" произойдёт землетрясение магнитудой 7,5.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Из-за подземных толчков пострадала также Сирия. По информации учёных, из-за мощного землетрясения литосферные плиты переместились на три метра. По последним данным, в Турции число погибших уже превысило девять тысяч.