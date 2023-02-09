Главный специалист Белого дома по России уходит в отставку

Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку после более чем 30 лет работы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Эрик Грин <...> уходит со своего поста и покидает дипломатическую службу после более трёх десятков лет работы", — отмечает издание.

Грин с начала президентства Джо Байдена занял пост старшего директора по РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, уходящий в отставку Грин играл центральную роль в работе над поддержкой Украины и в разработке мер в отношении Москвы.

Грин перешёл в Белый дом из Госдепа, где он занимал различные должности в Вашингтоне и за рубежом, в том числе руководил российским отделом. Кроме того, специалист работал в качестве политического советника американского посольства в Москве и советника-посланника дипмиссии в Варшаве.