США планируют восстановить численность посольства в Киеве через несколько месяцев

Администрация президента США Джо Байдена планирует к лету полностью восстановить численность американского посольства в Киеве. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на внутренние документы Госдепартамента.

По данным издания, сейчас дипмиссия имеет "резко сокращённый штат", включающий до 106 американских и 250 местных сотрудников. При этом более половины из них занимаются обеспечением безопасности. Дипломатическая работа же ведётся небольшой группой сотрудников, которым удалённо помогают их коллеги в Польше и "за пределами Киева".

"Мы не комментируем нашу внутреннюю кадровую политику, но продолжаем работать над укреплением дипломатического присутствия в Киеве, чтобы усилить прочное партнёрство с Украиной в данную трудную минуту", — приводит издание слова неназванного представителя Госдепа.

В этой связи госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал усилия по безопасному возвращению команды американских дипломатов в Киев в кратчайшие сроки.