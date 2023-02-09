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8 февраля, 23:00

Ждать ещё долго: Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России придёт весна

Вильфанд заявил, что весна в Центральной России наступит во второй половине апреля

Стабильная температура воздуха от плюс 15 градусов и выше, которая характеризует наступление весны, в центральной части России ожидается во второй половине апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве дневная температура около +15 градусов и выше наступает не раньше второй половины апреля. Как видите, до этого ещё чуть больше двух месяцев", — приводит слова метеоролога Ura.ru.

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Также синоптик добавил, что сход снежного покрова в столичном регионе и в сопредельных областях ожидается в начале апреля, на юге России — в конце марта, а на севере — 7-8 апреля. Кроме того, по словам Вильфанда, в первой половине марта в стране ещё ожидаются большие сугробы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в январе этого года в Москве солнце появлялось на небе только шесть дней. В результате этот месяц признан самым мрачным январём за минувшие 55 лет.

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Unsplash

Иван Косицын

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