Ждать ещё долго: Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России придёт весна

Стабильная температура воздуха от плюс 15 градусов и выше, которая характеризует наступление весны, в центральной части России ожидается во второй половине апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве дневная температура около +15 градусов и выше наступает не раньше второй половины апреля. Как видите, до этого ещё чуть больше двух месяцев", — приводит слова метеоролога Ura.ru.

Также синоптик добавил, что сход снежного покрова в столичном регионе и в сопредельных областях ожидается в начале апреля, на юге России — в конце марта, а на севере — 7-8 апреля. Кроме того, по словам Вильфанда, в первой половине марта в стране ещё ожидаются большие сугробы.