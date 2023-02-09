В Астрахани тушат торговые павильоны на площади 500 квадратов

В Кировском районе Астрахани загорелись торговые павильоны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В Астрахани загорелись торговые павильоны. Видео © t.me / mchs_official

"Горит двухэтажный торговый павильон на улице Свободы. По предварительной информации, пострадавших нет", — отметили в МЧС.

Всё произошло поздно вечером 8 февраля. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 42 человека. По данным ведомства, на данный момент пожар локализован.