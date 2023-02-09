В Астрахани тушат торговые павильоны на площади 500 квадратов
В Кировском районе Астрахани загорелись торговые павильоны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В Астрахани загорелись торговые павильоны. Видео © t.me / mchs_official
"Горит двухэтажный торговый павильон на улице Свободы. По предварительной информации, пострадавших нет", — отметили в МЧС.
Всё произошло поздно вечером 8 февраля. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 42 человека. По данным ведомства, на данный момент пожар локализован.
Ранее Лайф писал, что пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстове Нижегородской области. Как уточнялось, загорелась установка с бензином.
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t.me / mchs_official