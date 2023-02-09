"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира благодаря разгромной победе над "Аль-Ахли"
Испанский "Реал" уверенно обыграл египетский "Аль-Ахли" в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (42-я минута), Федерико Вальверде (46), Родриго (90+3) и Серхио Аррибас (90+8). У проигравших отличился Али Маалул (65, с пенальти). При этом в концовке поединка пенальти не реализовал полузащитник испанского клуба Лука Модрич. В финале "Реал" сыграет с саудовским клубом "Аль-Хиляль", а в матче за третье место встретятся "Аль-Ахли" и бразильский "Фламенго". Встречи пройдут 11 февраля. В этом году турнир проходит в Марокко.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала не воспринимать футбол как спорт, поскольку в нём всё завязано исключительно на деньгах. Она посетовала на то, что, в отличие от футбольных клубов, лыжный клуб никто не желает купить за большие деньги.
Twitter / realmadrid