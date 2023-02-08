Федун оценил назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. Он пожелал экс-наставнику московской команды успехов в работе с одной из сильнейших национальных команд в мире.

"Я очень рад за Доменико и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало", — сказал Федун в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Экс-тренер "Спартака" Тедеско ранее был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Его контракт рассчитан до конца Евро-2024. Тедеско был главным тренером "Спартака" с октября 2019 года по июнь 2021 года. С красно-белыми он взял серебро чемпионата России по футболу и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.