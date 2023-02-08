Дзюба и Смольников подписали контракт с "Локомотивом"

Нападающий Артём Дзюба стал игроком футбольного клуба "Локомотив". Контракт с московской командой также подписал российский защитник Игорь Смольников. Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, оба соглашения рассчитаны до конца текущего сезона.

34-летний Дзюба в мае прошлого года объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года. В августе игрок подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провёл пять матчей и отметился одним забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон.

Артём Дзюба уже признался, что безумно рад переходу в "Локомотив" и возвращению в Российскую премьер-лигу. Он также выразил благодарность руководству столичного клуба за доверие.

"Рад вернуться в РПЛ. Спасибо руководству "Локомотива" за доверие. Всем, кто помогал и переживал, — тоже огромное спасибо. Безумно счастлив и постараюсь не подвести", — написал в соцсетях футболист.

"Локомотив" ныне занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.