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8 февраля, 19:33

Салихова эмоционально высказалась после нового назначения экс-тренера "Спартака" Тедеско

Салихова заявила о поддержке Тедеско, возглавившего сборную Бельгии

Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии по футболу. Она отметила, что в любой ситуации будет поддерживать наставника, который не так давно руководил московской командой.

"Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих "великих" от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил", — сказала Салихова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Федун оценил назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

Федун оценил назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

Бывший тренер "Спартака" Тедеско ранее был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Московский клуб 37-летний специалист возглавлял с октября 2019 по июнь 2021 года, завоевав серебро чемпионата России.

Ранее Салихова прокомментировала информацию о возможном переносе матча Кубка России между "Зенитом" и "Волгой" из Ульяновска в Санкт-Петербург. Она напомнила, что провела всё своё детство в городе на Волге. Два клуба встретятся в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России. Игра должна состояться 26 февраля в Ульяновске.

Салихова раскрыла "скелеты в шкафу" Карпина в отместку за выпад в адрес Федуна

Салихова раскрыла "скелеты в шкафу" Карпина в отместку за выпад в адрес Федуна

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ТАСС / Антон Новодережкин

Иван Косицын

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