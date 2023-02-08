Салихова эмоционально высказалась после нового назначения экс-тренера "Спартака" Тедеско

Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии по футболу. Она отметила, что в любой ситуации будет поддерживать наставника, который не так давно руководил московской командой.

"Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих "великих" от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним. Не Доменико Тедеско отцепил российский футбол от мирового, а наоборот, дал путевку в еврокубки. Я всегда буду поддерживать Тедеско, какой бы клуб или сборную он ни возглавил", — сказала Салихова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Бывший тренер "Спартака" Тедеско ранее был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Московский клуб 37-летний специалист возглавлял с октября 2019 по июнь 2021 года, завоевав серебро чемпионата России.