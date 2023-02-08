Американские боксёры не поедут на чемпионат мира из-за россиян
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном
Сборная США по боксу приняла решение отказаться от участия в мужском и женском чемпионатах мира в связи с решением Международной боксёрской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса США (USA Boxing).
Там отметили, что данное решение основано на подтверждённом 2 февраля решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений РФ и Белоруссии на международных соревнованиях. Кроме того, USA Boxing приняла во внимание непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость организации от компаний, которые находятся под санкциями.
Женский чемпионат мира пройдёт в марте этого года в Индии, мужской — в мае в Узбекистане. IBA 5 октября сообщила о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Они смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.
Ранее олимпийские и паралимпийские комитеты скандинавских и североевропейских стран призвали не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. А в Польше и Эстонии заявили о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска российских и белорусских атлетов. При этом в МОК заметили, что пока рано вести разговоры об участии спортсменов из России и Белоруссии в Играх. Причина в том, что на данный момент речь идёт всего лишь о международных соревнованиях в Азии в грядущем летнем спортивном сезоне.
Unsplash