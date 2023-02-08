Американские боксёры не поедут на чемпионат мира из-за россиян

Сборная США по боксу приняла решение отказаться от участия в мужском и женском чемпионатах мира в связи с решением Международной боксёрской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса США (USA Boxing).

Там отметили, что данное решение основано на подтверждённом 2 февраля решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений РФ и Белоруссии на международных соревнованиях. Кроме того, USA Boxing приняла во внимание непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость организации от компаний, которые находятся под санкциями.