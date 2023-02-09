Генсек НАТО Столтенберг допустил возникновение конфликта в Азии по образцу украинского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Азии возможен конфликт подобный украинскому, потому что Китай активно наращивает свои вооружённые силы. Об этом он заявил на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, трансляция которой велась на "Ютубе".

Как отметил Столтенберг, Китай внимательно следит за уроками конфликта на Украине, и это оказывает влияние на его решения.

"То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооружённые силы, включая ядерные возможности без всякой транспарентности", — сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, КНР пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню.