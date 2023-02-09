Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 21:20

Генсек НАТО Столтенберг допустил возникновение конфликта в Азии по образцу украинского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Азии возможен конфликт подобный украинскому, потому что Китай активно наращивает свои вооружённые силы. Об этом он заявил на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, трансляция которой велась на "Ютубе".

Как отметил Столтенберг, Китай внимательно следит за уроками конфликта на Украине, и это оказывает влияние на его решения.

"То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооружённые силы, включая ядерные возможности без всякой транспарентности", сказал генсек НАТО.

Глава Пентагона получил отказ от китайского коллеги на просьбу поговорить

Глава Пентагона получил отказ от китайского коллеги на просьбу поговорить

По словам Столтенберга, КНР пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню.

А ранее президент США Джо Байден заявил, что победа над Китаем в конкурентной борьбе сплотит Штаты. Он также заверил, что Белый дом примет меры для защиты страны в случаях, когда шаги КНР будут угрожать американскому суверенитету.

Обложка ©

nato.int

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров