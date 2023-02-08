Путин обсудил с Совбезом развитие инфраструктуры и борьбу с пожарами и паводками
Президент России Владимир Путин обсудил вопросы пожарной безопасности с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"У нас сегодня два вопроса: один связан с развитием инфраструктуры, ну это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин наградил молодых учёных за успехи в области науки и инноваций. Лауреаты в 2022 году проявили себя в области исследований нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработки технологии испытания сложных технических устройств.
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