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8 февраля, 20:30

Путин обсудил с Совбезом развитие инфраструктуры и борьбу с пожарами и паводками

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы пожарной безопасности с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"У нас сегодня два вопроса: один связан с развитием инфраструктуры, ну это второй вопрос, а первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", — сказал глава государства.

Путин: Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок

Путин: Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок

Ранее Лайф рассказывал, что Путин наградил молодых учёных за успехи в области науки и инноваций. Лауреаты в 2022 году проявили себя в области исследований нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработки технологии испытания сложных технических устройств.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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