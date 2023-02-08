Посольство РФ предупредило Великобританию о последствиях поставок истребителей на Украину
Возможные поставки британских истребителей Украине приведут к военно-политическим последствиям для всего мира. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Великобритании.
"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира", — приводит ТАСС заявление российской дипмиссии.
При этом в посольстве указали, что у России есть чем ответить на любые недружественные действия Лондона.
Напомним, что в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию премьер страны Риши Сунак сделал ряд громких заявлений о наращивании военной помощи Украине. В частности, было объявлено, что Лондон намерен передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Кроме того, британские инструкторы начнут организованно готовить украинских военных лётчиков и морских пехотинцев.