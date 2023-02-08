Общественница Леткова сочла перебором уголовное наказание для учительницы девочек из Химок

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с Лайфом заявила, что отстранённого от работы классного руководителя школьницы, устроившей поножовщину в туалете, нельзя наказывать лишением свободы, тем более сроком на пять лет.

"Учитель может быть виноват максимум в том, что отпустил ученицу с урока в туалет одну. Это дисциплинарный школьный проступок, он не может повлечь лишения свободы, тем более на такой большой срок. Это несерьёзно!" — считает глава ассоциации.

Леткова уверена, что сегодня сформировалась привычка обвинять школу в любых проступках учеников. Такая тенденция пришла с западной ювенальной политикой, система которой подразумевает, что "с ребёнка надо чуть ли не все пылинки сдувать".

"В американских школах даже водят в туалет старшеклассников, водит провожатый и там их караулит и ждёт. Ну а вопрос — а что вырастет из этих детей? И как наш педагог в школе может это обеспечить, если у нас, допустим, 30 человек в классе и один учитель? Он же не может оставить большинство, чтобы отвести в туалет одного", — сказала эксперт.

Для выполнения этих функций в школах США есть специальные работники, добавила наша собеседница. Но, по мнению Летковой, такой подход сделает ребёнка несамостоятельным.