Общественница Леткова сочла перебором уголовное наказание для учительницы девочек из Химок
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с Лайфом заявила, что отстранённого от работы классного руководителя школьницы, устроившей поножовщину в туалете, нельзя наказывать лишением свободы, тем более сроком на пять лет.
"Учитель может быть виноват максимум в том, что отпустил ученицу с урока в туалет одну. Это дисциплинарный школьный проступок, он не может повлечь лишения свободы, тем более на такой большой срок. Это несерьёзно!" — считает глава ассоциации.
Леткова уверена, что сегодня сформировалась привычка обвинять школу в любых проступках учеников. Такая тенденция пришла с западной ювенальной политикой, система которой подразумевает, что "с ребёнка надо чуть ли не все пылинки сдувать".
"В американских школах даже водят в туалет старшеклассников, водит провожатый и там их караулит и ждёт. Ну а вопрос — а что вырастет из этих детей? И как наш педагог в школе может это обеспечить, если у нас, допустим, 30 человек в классе и один учитель? Он же не может оставить большинство, чтобы отвести в туалет одного", — сказала эксперт.
Для выполнения этих функций в школах США есть специальные работники, добавила наша собеседница. Но, по мнению Летковой, такой подход сделает ребёнка несамостоятельным.
"У нас учителя поставлены в безвыходное положение, при этом, если что случись, должны на пять лет в тюрьму садиться. Или даже на три года, всё равно. Скоро получится так, что никто в учителя уйти не захочет. И так эта профессия становится самой опасной в нашем государстве, а уж мера ответственности, которая ложится на педагогов, вообще не оставляет им никаких шансов нормально жить. Поэтому можно только посочувствовать учительнице", — резюмировала Леткова.
Лайф рассказывал, что 7 февраля между двумя ученицами произошёл конфликт, в ходе которого пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу. Всё произошло в туалете лицея в Химках. Ссора могла возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться. После нападения школьница зашла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшая получила не менее 30 ранений, однако выжила. Девочку прооперировали, она в сознании. Классного руководителя школьниц временно отстранили от работы, в лицее проходит проверка.
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