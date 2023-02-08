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8 февраля, 19:18

Общественница Леткова сочла перебором уголовное наказание для учительницы девочек из Химок

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с Лайфом заявила, что отстранённого от работы классного руководителя школьницы, устроившей поножовщину в туалете, нельзя наказывать лишением свободы, тем более сроком на пять лет.

"Учитель может быть виноват максимум в том, что отпустил ученицу с урока в туалет одну. Это дисциплинарный школьный проступок, он не может повлечь лишения свободы, тем более на такой большой срок. Это несерьёзно!" — считает глава ассоциации.

Классного руководителя школьниц в Химках временно отстранили от работы после поножовщины

Классного руководителя школьниц в Химках временно отстранили от работы после поножовщины

Леткова уверена, что сегодня сформировалась привычка обвинять школу в любых проступках учеников. Такая тенденция пришла с западной ювенальной политикой, система которой подразумевает, что "с ребёнка надо чуть ли не все пылинки сдувать".

"В американских школах даже водят в туалет старшеклассников, водит провожатый и там их караулит и ждёт. Ну а вопрос — а что вырастет из этих детей? И как наш педагог в школе может это обеспечить, если у нас, допустим, 30 человек в классе и один учитель? Он же не может оставить большинство, чтобы отвести в туалет одного", — сказала эксперт.

Для выполнения этих функций в школах США есть специальные работники, добавила наша собеседница. Но, по мнению Летковой, такой подход сделает ребёнка несамостоятельным.

Стало известно, как спасали истекавшую кровью школьницу из Химок

Стало известно, как спасали истекавшую кровью школьницу из Химок

"У нас учителя поставлены в безвыходное положение, при этом, если что случись, должны на пять лет в тюрьму садиться. Или даже на три года, всё равно. Скоро получится так, что никто в учителя уйти не захочет. И так эта профессия становится самой опасной в нашем государстве, а уж мера ответственности, которая ложится на педагогов, вообще не оставляет им никаких шансов нормально жить. Поэтому можно только посочувствовать учительнице", — резюмировала Леткова.

Лайф рассказывал, что 7 февраля между двумя ученицами произошёл конфликт, в ходе которого пятиклассница с кухонным ножом набросилась на сверстницу. Всё произошло в туалете лицея в Химках. Ссора могла возникнуть из-за мальчика или из-за неудачной попытки подружиться. После нападения школьница зашла в класс и сказала: "Я её убила". Пострадавшая получила не менее 30 ранений, однако выжила. Девочку прооперировали, она в сознании. Классного руководителя школьниц временно отстранили от работы, в лицее проходит проверка.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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