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8 февраля, 19:03

Зеленский посетовал на слишком прочные связи России с Германией и Францией

<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на слишком прочные исторические связи России с Германией и Францией. В интервью газете Le Figaro он объяснил, что их истоки лежат в XX веке.

"Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией — очень тесные. Русские, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе", — высказался Зеленский.

Тем не менее лидера Незалежной удивляет, что "некоторые из их потомков" поддерживают президента России Владимира Путина. Он признался, что просто не может этого понять.

Лондон – Париж: Для чего Зеленский отправился в турне по Европе

Лондон – Париж: Для чего Зеленский отправился в турне по Европе

Ранее сегодня Зеленский прибыл на приём к королю Великобритании Карлу III. Наряд украинского лидера для аудиенции вызвал возмущение. Например, представитель Дома Романовых Александр Закатов счёл его оскорбительным.

Андрей Бражников

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