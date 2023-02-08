Зеленский посетовал на слишком прочные связи России с Германией и Францией

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на слишком прочные исторические связи России с Германией и Францией. В интервью газете Le Figaro он объяснил, что их истоки лежат в XX веке.

"Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией — очень тесные. Русские, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе", — высказался Зеленский.

Тем не менее лидера Незалежной удивляет, что "некоторые из их потомков" поддерживают президента России Владимира Путина. Он признался, что просто не может этого понять.