Зеленский посетовал на слишком прочные связи России с Германией и Францией
Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на слишком прочные исторические связи России с Германией и Францией. В интервью газете Le Figaro он объяснил, что их истоки лежат в XX веке.
"Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией — очень тесные. Русские, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе", — высказался Зеленский.
Тем не менее лидера Незалежной удивляет, что "некоторые из их потомков" поддерживают президента России Владимира Путина. Он признался, что просто не может этого понять.
Ранее сегодня Зеленский прибыл на приём к королю Великобритании Карлу III. Наряд украинского лидера для аудиенции вызвал возмущение. Например, представитель Дома Романовых Александр Закатов счёл его оскорбительным.