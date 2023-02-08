Министр обороны ФРГ признал, что ВСУ придётся долго ждать танков Leopard 2
Глава Минобороны ФРГ озвучил сроки передачи первого батальона танков Leopard 2 Украине
ВСУ придётся долго ждать танков Leopard 2, первый батальон немецких боевых машин может быть передан Киеву в течение следующих трёх или даже четырёх месяцев. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца. Может быть, три", — сказал он после встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Варшаве. Писториус добавил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2A4.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы лично передать первый танк — Leopard 2, правда, пока на складах нашёлся только игрушечный. Фотографией с миниатюрной моделью немецкой боевой техники с гордостью поделился украинский министр обороны Алексей Резников.
ТАСС / AP / Daniel Karmann