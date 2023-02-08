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8 февраля, 18:47

Министр обороны ФРГ признал, что ВСУ придётся долго ждать танков Leopard 2

Глава Минобороны ФРГ озвучил сроки передачи первого батальона танков Leopard 2 Украине

ВСУ придётся долго ждать танков Leopard 2, первый батальон немецких боевых машин может быть передан Киеву в течение следующих трёх или даже четырёх месяцев. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца. Может быть, три", — сказал он после встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Варшаве. Писториус добавил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2A4.

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Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Киев, чтобы лично передать первый танк — Leopard 2, правда, пока на складах нашёлся только игрушечный. Фотографией с миниатюрной моделью немецкой боевой техники с гордостью поделился украинский министр обороны Алексей Резников.

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ТАСС / AP / Daniel Karmann

Иван Косицын

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