Белый дом испугался китайского флота из шаров-шпионов над пятью континентами

Администрация Соединённых Штатов считает, что Китай использует шпионские аэростаты ещё над пятью континентами. Об этом заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"За последние несколько лет китайские аэростаты были замечены над странами на пяти континентах, мы поддерживаем связь с союзниками и партнёрами по этому вопросу. Президент [США] весьма чётко обозначил наш подход к Китаю как регулирование стратегической конкуренции. Мы не стремимся к эскалации. Мы стремимся к конкуренции", — заявила Жан-Пьер.