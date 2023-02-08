Белый дом испугался китайского флота из шаров-шпионов над пятью континентами
Карин Жан-Пьер: Китай применяет разведывательные аэростаты над пятью континентами
Китайский аэростат над США. Обложка © ТАСС / EPA / NELL REDMOND
Администрация Соединённых Штатов считает, что Китай использует шпионские аэростаты ещё над пятью континентами. Об этом заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации Байдена утверждает, что КНР запустила целый "флот аэростатов для проведения разведывательных операций, которые нарушают суверенитет других стран".
"За последние несколько лет китайские аэростаты были замечены над странами на пяти континентах, мы поддерживаем связь с союзниками и партнёрами по этому вопросу. Президент [США] весьма чётко обозначил наш подход к Китаю как регулирование стратегической конкуренции. Мы не стремимся к эскалации. Мы стремимся к конкуренции", — заявила Жан-Пьер.
Напомним, 3 февраля над США обнаружили "разведывательный" воздушный шар. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. Только 4 февраля американские военные сбили шар. В ответ на это Пекин выразил решительный протест. В КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.