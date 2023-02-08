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8 февраля, 18:30

Сунак пообещал передать Украине танки Challenger 2 уже в марте

Английские танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте, заявил в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, процесс доставки военной техники ВСУ был ускорен.

"Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие [в Британию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце", сказал он.

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Ранее в Минобороны Великобритании рассказывали о ходе обучения украинских солдат на танках Challenger 2. Там подчеркнули, что операторы машин уже достигли определённых результатов.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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