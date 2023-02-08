Певец Валерий Сюткин рассказал, что не знает, как написать хит

Заслуженный артист России Валерий Сюткин признался, что не знает, как написать хит, а успех написанной песни спрогнозировать невозможно. В разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" он вспомнил ответ композитора Александры Пахмутовой на данный вопрос. Она пересказала ему свой разговор с одним лётчиком-испытателем.

Интервью Валерия Сюткина. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Я его спросила: "А как же летают эти многотонные, тяжёлые создания?" На что лётчик-испытатель сказал: "Александра Николаевна, чёрт его знает!" — процитировал Сюткин свою собеседницу.

Певец признался, что, когда молодое поколение хвастается ему темпами написания песен, выдавая по 20 композиций ежедневно, он не верит, что они станут популярными. "Они говорят: вот сейчас очередной — это для вас, и это точно хит. Я уже на 99,9% уверен, что это точно не хит", — заметил Сюткин. Он также вспомнил, что одну из его самых лучших песен — "Семь тысяч над Землёй" — не хотели включать в лидирующую тройку.

"Я их уговорил: просто давайте для разнообразия, есть две более ярко выраженные танцевальные песни, а эта — "ну пусть будет". И вот вдруг раз — и всё, её вся страна запела. Бывает", — заключил он.