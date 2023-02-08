Матвиенко осудила Байдена за "реквием по Украине"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что у Украины нет шансов "победить Россию на поле боя". Единственным способом предотвратить крах украинской государственности она назвала мир на условиях Москвы.

"Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину на заклание. Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна всё ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность", — предупредила Матвиенко в своём телеграм-канале.

Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что единственная реальная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — это начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Матвиенко убеждена, что обещание американского лидера Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — "это реквием по Украине".