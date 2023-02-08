Российские самолёты Бе-200 потушили пожар близ порта Искендерун в Турции

Российские самолёты-танкеры Бе-200 потушили пожары в районах Яхачи и порта Искендерун в Турции, сообщили в МЧС РФ.

По словам бывшего замглавы министерства Юрия Бражникова, нынешний пожар похож на инцидент в турецком Измите 1999 года, когда на объекте концерна "Тюпраш" из-за землетрясения вспыхнул нефтехимический комплекс и появилась угроза взрывов резервуаров с большими запасами тяжёлой нефти.