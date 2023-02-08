Российские самолёты Бе-200 потушили пожар близ порта Искендерун в Турции
Российские самолёты-танкеры Бе-200 потушили пожары в районах Яхачи и порта Искендерун в Турции, сообщили в МЧС РФ.
По словам бывшего замглавы министерства Юрия Бражникова, нынешний пожар похож на инцидент в турецком Измите 1999 года, когда на объекте концерна "Тюпраш" из-за землетрясения вспыхнул нефтехимический комплекс и появилась угроза взрывов резервуаров с большими запасами тяжёлой нефти.
Тогда возгорание удалось потушить российскими самолётами-танкерами Ил-76, используя "водяной удар", инициаторами чего выступили именно спасатели из РФ. Нынешний пожар в Турции также можно было тушить таким методом, заключил он.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Из-за подземных толчков пострадала также Сирия. По данным учёных, вследствие землетрясения литосферные плиты переместились на три метра. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, число погибших уже превысило за девять тысяч.
ТАСС / МЧС России по ХМАО-Югре