Девушка умерла от отравления угарным газом в Казани, ещё четверо детей попали в больницу

В Казани пять несовершеннолетних отравились угарным газом, одна девочка скончалась. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, инцидент произошёл в частном доме.

"Вечером 7 февраля в одном из частных домов по улице Зелинского города Казани обнаружено тело 17-летней девушки. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо находившихся в доме детей 2008–2015 годов рождения", — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие считает причиной отравления отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котёл. Девушка в этот момент находилась в ванной.