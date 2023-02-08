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8 февраля, 20:05

Девушка умерла от отравления угарным газом в Казани, ещё четверо детей попали в больницу

В Казани пять несовершеннолетних отравились угарным газом, одна девочка скончалась. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, инцидент произошёл в частном доме.

"Вечером 7 февраля в одном из частных домов по улице Зелинского города Казани обнаружено тело 17-летней девушки. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо находившихся в доме детей 20082015 годов рождения", — уточнили в ведомстве.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие считает причиной отравления отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котёл. Девушка в этот момент находилась в ванной.

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Всё случилось в посёлке городского типа Дружинино, расположенном в 65 километрах от Екатеринбурга. Обнаружены тела троих мужчин и двух женщин. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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