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8 февраля, 20:14

Силой тащат к автомобилю: В Сети появилось видео мобилизации украинца на рынке в Одессе

В Сети появилось видео жёсткой мобилизации украинца на рынке в Одессе

В украинских городах мобилизация продолжается прямо на улицах. В Сети появилось видео, как люди в военной форме берут мужчину под руки у рынка "Привоз" в Одессе и силой ведут его к автомобилю.

По данным очевидцев, уже возле фургона силовики ударили его в лицо. Дальнейшие события неизвестны.

В Одессе мужчин "мобилизуют" прямо на улице. Видео © Telegram / "Политика Страны"

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Однако тексты документов не были опубликованы. До этого кабмин Незалежной опубликовал порядок бронирования военнообязанных в период мобилизации. В соответствии с документом, бронь положена работникам госорганов и местного самоуправления.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Юлия Коновалова

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