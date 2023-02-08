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8 февраля, 20:54

Медведев: Уотерс на заседании СБ ООН сносит стену лжи, возведённую Западом

Выступление на заседании Совбеза ООН одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса разрушает стену лжи, выстроенную странами Запада. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведённую Западом. Сияй, безумный бриллиант!" написал Медведев в "Твиттере".

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Зампред Совбеза РФ использовал в публикации отсылки к творчеству группы Pink Floyd, ведь в 1979 году у группы вышел альбом The Wall ("Стена"), а в 1975 — песня Shine On You Crazy Diamond ("Сияй, безумный бриллиант").

Ранее Роджер Уотерс назвал США настоящим злом. По мнению музыканта, пропаганда западных СМИ демонизирует Россию и Китай, однако именно американская сторона наносит миру настоящий вред.

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ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE

Юлия Коновалова

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