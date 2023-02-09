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8 февраля, 21:33

Warner Bros. опровергла слухи об отмене сиквела "Константин" с Киану Ривзом

В студии Warner Bros. прокомментировали информацию о возможной отмене фильма "Константин 2" с Киану Ривзом в главной роли. Представитель компании опроверг слухи о том, что проект закрыт, сообщает Entertainment Weekly.

По его словам, картина находится в разработке. При этом собеседник издания не уточнил, когда планируется её премьера. Информация об отмене продолжения появилась после смены руководства DC Studios. Новые руководители Джеймс Ганн и Питер Сафран недавно рассказали о первых планах по перезапуску киновселенной и не упомянули "Константина 2", после чего фанаты начали переживать за будущее проекта.

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Напомним, студия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма "Константин: Повелитель тьмы" осенью прошло года. Режиссёром продолжения станет Фрэнсис Лоуренс, который снял первую часть. Первая часть "Константина" вышла в 2005 году. Фильм основан на серии комиксов от DC — Hellblazer. Он рассказывает историю экзорциста и медиума Джона Константина, который побывал в аду и вернулся обратно в мир живых.

Ранее Лайф писал, что киностудия Paramount назначила точную дату премьеры второй части фильма "Гладиатор". Картина выйдет на экраны 22 ноября 2024 года.

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Kinopoisk.ru

Иван Косицын

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