Warner Bros. опровергла слухи об отмене сиквела "Константин" с Киану Ривзом

В студии Warner Bros. прокомментировали информацию о возможной отмене фильма "Константин 2" с Киану Ривзом в главной роли. Представитель компании опроверг слухи о том, что проект закрыт, сообщает Entertainment Weekly.

По его словам, картина находится в разработке. При этом собеседник издания не уточнил, когда планируется её премьера. Информация об отмене продолжения появилась после смены руководства DC Studios. Новые руководители Джеймс Ганн и Питер Сафран недавно рассказали о первых планах по перезапуску киновселенной и не упомянули "Константина 2", после чего фанаты начали переживать за будущее проекта.

Напомним, студия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма "Константин: Повелитель тьмы" осенью прошло года. Режиссёром продолжения станет Фрэнсис Лоуренс, который снял первую часть. Первая часть "Константина" вышла в 2005 году. Фильм основан на серии комиксов от DC — Hellblazer. Он рассказывает историю экзорциста и медиума Джона Константина, который побывал в аду и вернулся обратно в мир живых.