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8 февраля, 22:34

Bloomberg: Страны G7 готовят санкции против компаний Китая, Ирана и КНДР из-за России

Компании Китая, Ирана и КНДР могут попасть под санкции стран G7 из-за якобы предоставляемых России компонентов и технологий, потенциально используемых в военных целях. Как пишет Bloomberg, участники "семёрки" намерены ввести ограничения к 24 февраля.

"Страны "Большой семёрки" обсуждают вопрос о введении санкций в отношении компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые, по их мнению, поставляют России детали и технологии военного назначения", — говорится в сообщении агентства.

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Сейчас рестрикции находятся на стадии обсуждения, при этом разные страны G7 планируют ввести разные меры против названных государств.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, как США и их европейские союзники прессуют несогласных с их политикой в худших традициях колониализма. Для этого применяются односторонние санкции, шантаж, угрозы, запугивания, а зачастую и откровенное силовое давление.

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Twitter / G7 Japan

Юлия Коновалова

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