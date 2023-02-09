Bloomberg: Страны G7 готовят санкции против компаний Китая, Ирана и КНДР из-за России

Компании Китая, Ирана и КНДР могут попасть под санкции стран G7 из-за якобы предоставляемых России компонентов и технологий, потенциально используемых в военных целях. Как пишет Bloomberg, участники "семёрки" намерены ввести ограничения к 24 февраля.

"Страны "Большой семёрки" обсуждают вопрос о введении санкций в отношении компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые, по их мнению, поставляют России детали и технологии военного назначения", — говорится в сообщении агентства.