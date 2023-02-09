Bloomberg: Страны G7 готовят санкции против компаний Китая, Ирана и КНДР из-за России
Компании Китая, Ирана и КНДР могут попасть под санкции стран G7 из-за якобы предоставляемых России компонентов и технологий, потенциально используемых в военных целях. Как пишет Bloomberg, участники "семёрки" намерены ввести ограничения к 24 февраля.
"Страны "Большой семёрки" обсуждают вопрос о введении санкций в отношении компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые, по их мнению, поставляют России детали и технологии военного назначения", — говорится в сообщении агентства.
Сейчас рестрикции находятся на стадии обсуждения, при этом разные страны G7 планируют ввести разные меры против названных государств.
Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал, как США и их европейские союзники прессуют несогласных с их политикой в худших традициях колониализма. Для этого применяются односторонние санкции, шантаж, угрозы, запугивания, а зачастую и откровенное силовое давление.
Twitter / G7 Japan