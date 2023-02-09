Первый запуск ракеты со спутниками с территории Британии провалился из-за дешёвой детали

Причиной неудачного запуска ракеты LauncherOne, который состоялся январе, стала недорогая деталь. Об этом на симпозиуме SmallSat в Маунтин-Вью, штат Калифорния, заявил гендиректор компании Virgin Orbit Дэн Харт.

"Прямо сейчас всё указывает на фильтр, который явно был на своём месте, когда мы собирали ракету, но его там уже не было, когда запустился двигатель второй ступени, а это означает, что он был смещён", — приводит его слова издание SpaceNews.

Как он уточнил, "это похоже на стодолларовую деталь, которая вывела нас из игры". Харт также добавил, что компания больше не намерена использовать её.