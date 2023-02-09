Леопард атаковал людей, пробравшись на суд в индийском городе Газиабад
Усыплённый леопард, напавший на людей в суде. Обложка © Twitter / Dhiraj Mishra
В индийском городе Газиабад леопард пробрался в здание суда и напал на находившихся там людей. Животное удалось поймать лишь спустя четыре часа, сообщает издание Indiatoday.
В здание индийского суда пробрался леопард и напал на пятерых человек во время заседания. Видео © Twitter / ANI
Сразу после нападения в здании, находящемся рядом с густыми джунглями, началась паника, что лишь вызвало агрессию у леопарда. В итоге шестерых человек с ранениями увезли в больницу. Успокоить животное удалось сотрудникам лесного департамента с помощью транквилизаторов.
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