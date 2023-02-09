Леопард атаковал людей, пробравшись на суд в индийском городе Газиабад

В индийском городе Газиабад леопард пробрался в здание суда и напал на находившихся там людей. Животное удалось поймать лишь спустя четыре часа, сообщает издание Indiatoday.

В здание индийского суда пробрался леопард и напал на пятерых человек во время заседания. Видео © Twitter / ANI

Сразу после нападения в здании, находящемся рядом с густыми джунглями, началась паника, что лишь вызвало агрессию у леопарда. В итоге шестерых человек с ранениями увезли в больницу. Успокоить животное удалось сотрудникам лесного департамента с помощью транквилизаторов.