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8 февраля, 23:56

Леопард атаковал людей, пробравшись на суд в индийском городе Газиабад

<p>Усыплённый леопард, напавший на людей в суде. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DhirajRMishra21/status/1623352789278797836" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dhiraj Mishra</a></p>

Усыплённый леопард, напавший на людей в суде. Обложка © Twitter / Dhiraj Mishra

В индийском городе Газиабад леопард пробрался в здание суда и напал на находившихся там людей. Животное удалось поймать лишь спустя четыре часа, сообщает издание Indiatoday.

В здание индийского суда пробрался леопард и напал на пятерых человек во время заседания. Видео © Twitter / ANI

Сразу после нападения в здании, находящемся рядом с густыми джунглями, началась паника, что лишь вызвало агрессию у леопарда. В итоге шестерых человек с ранениями увезли в больницу. Успокоить животное удалось сотрудникам лесного департамента с помощью транквилизаторов.

Ранее Лайф рассказывал, как в Омской области верблюд напал на сторожа охотничьей базы. От полученных травм и укусов мужчина скончался. Позднее животное застрелили.

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Юлия Коновалова
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