На Ставрополье ликвидировали бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции

Бандиты, которые планировали совершение теракта на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае, ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Жителей близлежащих домов на территории хутора Петровский Советского городского округа эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Блокированным в доме злоумышленникам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по правоохранителям, после чего были нейтрализованы.

"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — говорится в сообщении.

Напомним, на территории хутора Петровский был введён режим контртеррористической операции после получения информации о скрывающихся бандитах, намеревавшихся совершить теракт на одной из ж/д станций.

Ранее Лайф писал, что ФСБ совместно с МВД задержали четырёх членов ячейки террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"* в Москве и Красноярске. Главари и рядовые участники ячейки вербовали боевиков в Сирию.