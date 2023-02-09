Байден уверен, что отношения США и Китая не ухудшились после инцидента с аэростатом

Президент США Джо Байден уверен, что отношения между Штатами и Китаем серьёзно не пострадали после инцидента с китайским аэростатом, который был сбит в американском воздушном пространстве.

По словам главы Белого дома, он лично обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, также разговор проводили представители Вашингтона с командой китайского лидера.