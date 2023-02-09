Байден уверен, что отношения США и Китая не ухудшились после инцидента с аэростатом
Президент США Джо Байден уверен, что отношения между Штатами и Китаем серьёзно не пострадали после инцидента с китайским аэростатом, который был сбит в американском воздушном пространстве.
По словам главы Белого дома, он лично обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, также разговор проводили представители Вашингтона с командой китайского лидера.
"Я дал чётко понять Си Цзиньпину, что мы целиком намерены конкурировать с Китаем, но не ищем конфликта с ним. Это остаётся актуальным до сих пор", — заявил Байден в беседе с телеканалом PBS.
Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аппарат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
ТАСС / ЕРА / POOL / Jacquelyn Martin