Он это предвидел: Как учёный из Нидерландов предсказал землетрясение в Турции за три дня до его начала То, что он тогда заявил, теперь разлетелось по всему миру, и все задаются вопросом, как именно этому человеку удалось сделать столь точный прогноз. 8 февраля, 23:40 Обложка © Getty Images / Burak Kara

Вскоре после того, что случилось в Турции и Сирии, один исследователь из Нидерландов в считаные часы стал мировой знаменитостью. В "Твиттере" немедленно возникло внушительное количество фейковых аккаунтов с его именем, и учёному приходится постоянно писать в своём микроблоге, что такой-то пользователь — не он. Зовут его Фрэнк Хугербитс, и он работает в научной организации SSGEOS — Исследовательском институте отслеживания геометрии взаимодействия небесных тел и его влияния на сейсмическую активность.

Дело в том, что 2 февраля 2023 года он выступил от имени SSGEOS с очередным прогнозом по общей сейсмической ситуации в мире и сказал, что в ближайшие дни стоит ожидать увеличения активности планеты.

— Рост сейсмической активности может проявиться в период с 4 по 6 февраля, скорее всего, с подземными толчками средней или высокой шестибалльной магнитуды (средняя шестибалльная магнитуда — это около 6,5, высокая — до 6,9. — Прим. Лайфа). Есть небольшая вероятность более крупного сейсмического события около 4 февраля, — написала научная организация в "Твиттере".

А на следующий день Фрэнк Хугербитс высказался несколько более конкретно в своём личном микроблоге.

— Рано или поздно землетрясение магнитудой примерно 7,5 произойдёт в этом регионе (Южная и Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан), — написал он.

Скрин публикации исследователя Фрэнка Хугербитса в "Твиттере" 3 февраля 2023 года. Фото © twitter.com / hogrbe

Именно этот твит произвёл настоящую сенсацию, потому что "рано или поздно" было сказано за три дня до того, как это действительно произошло в районе границы между Турцией и Сирией. Более того, практически совпали предсказанные величины: первые подземные толчки, по измерениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, были магнитудой 7,7.

А особенное впечатление производит то, что прогноз был сделан на основе анализа взаимного расположения небесных тел в Солнечной системе. Это в науке называется планетарной геометрией. Такой способ предсказания землетрясений известен немногим. Он базируется на том, что все планеты и спутники своим притяжением воздействуют друг на друга и вызывают приливные силы по тому же самому принципу, по какому Луна воздействует на земной Мировой океан и вызывает приливы и отливы. Так вот, оказывается, притягивается не только океан — беспокойство испытывает вся планета в целом. И не только под действием Луны: влияние оказывает в той или иной степени всё, что есть в Солнечной системе, но в первую очередь, конечно, ближайшие планеты.

На вышеупомянутом видео с прогнозом учёный рассказывает, что в начале февраля наблюдается "интересная лунная геометрия", 31 января была "критическая геометрия, связанная с Меркурием", и при этом обращает на себя внимание положение Венеры. На 5 и 6 февраля приходятся "планетарные пики" — они, исходя из этого научного подхода, понимаются как моменты вызывающего некую тревогу взаимного положения небесных тел. Напомним, землетрясения в Турции начались в ночь на 6 февраля 2023 года.

И ещё одно поразительное совпадение заключается в том, что не далее как два месяца назад этот самый нидерландский исследовательский институт объяснял, как он предсказывает землетрясения, в эфире турецкого телевидения. И вещал как раз Фрэнк Хугербитс.

Авторы Адель Романенкова