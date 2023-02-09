Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Новосибирска
Губернатор Травников: Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Новосибирска
Подъезд обрушился после взрыва газа в Новосибирске. Обложка © VK / Сводка по району. Заельцовка
В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме и последующего обрушения подъезда погиб один человек, ещё четверо ранены. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
"В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развёрнуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф", — написал глава области в телеграм-канале.
Кроме того, Травников уточнил, что речь идёт о третьем подъезде, в котором находится 15 квартир.
Лайф напоминает: 7 февраля взрыв газа произошёл в жилом доме в Ефремове Тульской области. В результате оказалось повреждено два десятка квартир, семерых жильцов удалось достать живыми. СК подтвердил гибель восьми человек, возбуждено уголовное дело, в городе введён режим ЧС.