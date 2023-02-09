Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Новосибирска

В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме и последующего обрушения подъезда погиб один человек, ещё четверо ранены. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развёрнуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф", — написал глава области в телеграм-канале.